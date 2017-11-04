4 ноября на улице Рыжкова неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил женщину на пешеходном переходе

4 ноября в 6 30 утра на улице Рыжкова неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем темного цвета, совершил наезд на мозырянку. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда заметила мчавшуюся на нее машину. Пешеход попыталась вернуться на обочину, но оказалась под колесами автомобиля. После ДТП водитель остановился, подошел к пострадавшей и поинтересовался ее самочувствием. Женщина в шоковом состоянии ответила, что все нормально. Тогда мужчина сел в машину и уехал. Спустя несколько часов самочувствие мозырянки ухудшилось, и она обратилась в больницу. Медики диагностировали перелом стопы. Если вы располагаете какой-либо информацией по данному ДТП, просьба сообщить в отдел ГАИ Мозырского РОВД или по короткому номеру 102. Госавтоинспекция обращается так же и к водителю данного автомобиля. Мужчина может не знать о том, что его разыскивают. Он, как участник ДТП, в обязательном порядке должен явиться в отдел.