3 выстрела в упор и контрольный в голову. 19-летний мозырянин стрелял из пневматики в незнакомого парня

19-летний мозырянин стрелял из пневматики в незнакомого парня. Молодые люди поссорились в ночном клубе. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.

3 выстрела в упор и контрольный в голову, пуля едва не попала в глаз, повредила верхнее веко. Мозырянин неоднократно стрелял из пневматики в незнакомого ему парня. Они в разных компаниях отдыхали в ночном клубе. Возникла небольшая ссора. Уже после завершения дискотеки, когда посетители расходились по домам, 19-летний подвыпивший, затаивший обиду молодой человек, пошел к своей машине, взял пневматический пистолет и отправился на разборки. Его задержали прямо на месте преступления дежурившие поблизости милиционеры. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За особо злостное хулиганство ему грозит до 10 лет тюрьмы.