100-летие Октябрьской революции отметили в Мозыре

События октября 1917 года входят в число самых значимых в 20 веке. Беларусь—в числе тех стран постсоветского пространства, где до сих пор сохраняются традиции празднования 7 ноября. В Мозыре на торжественный митинг собрались сотни жителей. К памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину пришли представители районной администрации, правоохранительных ведомств, трудовых коллективов и общественных организаций, а также ветераны войны и труда, и, конечно, представители Мозырского райкома Коммунистической партии Беларуси.

Митинг завершили торжественным возложением венков, а после празднования Дня Октябрьской революции продолжили в Городском Дворце культуры. На сцене самым активным мозырским коммунистам вручили памятные медали. С праздником собравшихся поздравили творческие коллективы.