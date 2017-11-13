100 лет на страже безопасности. Праздник ветеранов органов внутренних дел

Советская милиция отпраздновала красивый юбилей –100 лет со дня образования. В Беларуси это праздник ветеранов органов внутренних дел. Торжественные мероприятия по случаю векового юбилея прошли и в Мозыре.

Встреча бывших сослуживцев по случаю векового юбилея советской милиции – это встреча хороших друзей. Крепкие рукопожатия, обмен новостями. Бодрые, активные в хорошем настроении ветераны Мозырского отдела собрались в кинотеатре «Мир». Кстати, его директор Сергей Захаренко в прошлом тоже милиционер. Органы внутренних дел — это, можно сказать, кузница управленческих кадров. Нынешний председатель Совета депутатов Сергей Гвоздь свою карьеру начинал в милиции, годы службы вспоминает с теплотой.

Мозырскую организацию ветеранов органов внутренних дел возглавляет бывший начальник отдела Григорий Гурин. Григорий Ананьевич руководил милицией в непростые переломные годы, Советский Союз распался и зарождалось новое государство –суверенная Беларусь. Опыта у Григория Гурина предостаточно, сейчас заслуженный пенсионер с охотой делится им с молодыми милиционерами.

По случаю столетнего юбилея самые активные ветераны, те, кто принимает особое участие в жизни отдела, занимается воспитанием молодых сотрудников и пропагандирует деятельность правоохранительных органов, были награждены дипломами, благодарностями, памятными медалями и почетными знаками. Кстати, у Мозырского РОВД не так давно появился собственный почетный знак. Нынешние милиционеры достойно продолжают славные традиции. На данный момент раскрываемость всех преступлений составляет почти 75 процентов. Мозырский отдел один из лучших в республике среди отделов своей категории.