Житель Калинковичей по паспорту с детскими рисунками не смог выехать за границу

18 октября в пункте пропуска «Новая Рудня» за нарушение режима государственной границы был задержан 36-летний мужчина. Выезжая в Украину, он предъявил паспорт, в котором одна из страниц была с рисунками солнца, леса, дома. Признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, но его проигнорировал. В соответствии с законодательством паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу он не был пропущен, подчеркнули в Госпогранкомитете.