Заседание Мозырского райисполкома

Итоги социально-экономического развития Мозырского района за девять месяцев текущего года рассмотрели на очередном заседании райисполкома. Приложить максимум усилий, чтобы сохранить и приумножить достигнутое. Такую задачу перед руководителями мозырских предприятий и организаций ставит глава районной администрации Елена Павлечко. В современных реалиях сосредоточиться нужно как на развитии производства, так и на изыскании возможностей повышения заработной платы. Только при таком грамотном сочетании можно достичь намеченных целей, обеспечить рост производственных и социальных показателей, сохранить и приумножить рабочие места.