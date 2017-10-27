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Рубрика: Новости

Заседание Мозырского райисполкома

27 октября 2017, 16:07

Итоги социально-экономического развития Мозырского района за девять месяцев текущего года рассмотрели на очередном заседании райисполкома. Приложить максимум усилий, чтобы сохранить и приумножить достигнутое. Такую задачу перед руководителями мозырских предприятий и организаций ставит глава районной администрации Елена Павлечко. В современных реалиях сосредоточиться нужно как на развитии производства, так и на изыскании возможностей повышения заработной платы. Только при таком грамотном сочетании можно достичь намеченных целей, обеспечить рост производственных и социальных показателей, сохранить и приумножить рабочие места.

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