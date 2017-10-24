«Заря» подводит итоги

О небывалом урожае кукурузы в этом году с гордостью говорят мозырские аграрии. Еще в начале октября в закромах КСУП «Совхоз-комбината «Заря» было столько же убранной «царицы полей», сколько за весь прошлый год. Уборка урожая сегодня находится на завершающей стадии.

За долгие годы работы предприятие «Совхоз-комбинат «Заря» прочно заняло свою, лидерскую, нишу в сельскохозяйственной сфере Мозырского района. В известном хозяйстве широкого профиля выращивают крупный рогатый скот и свиней, занимаются птицеводством и растениеводством. И ежегодно достигают самых высоких показателей. Всего на «заревских» полях в нынешнем сезоне были задействованы 13 экипажей комбайнеров. Восемь из них, с утра и до темноты, продолжают трудиться сегодня. К достойным результатам весь коллектив предприятия идет путем слаженной совместной работы. А руководство «Зари» не забывает о моральном и материальном стимулировании.

Самое главное – результат. Это один из основных постулатов для всего коллектива «Зари». В середине ноября лучшие из лучших аграриев области соберутся на большом мероприятии – «Дожинках» в Житковичах. И можно с уверенностью сказать: имена мозырян там прозвучат не единожды.