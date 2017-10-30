Задержание опасного наркотического вещества

Группу мозырян на автомобиле задержали оперативники во время перевозки опасного наркотического вещества. У одного из пассажиров Audi они обнаружили пакет с маковой соломкой. Возбуждено уголовное дело. Ответственность по закону нести будет не только уже бывший владелец ингредиента для приготовления опасного наркотика. Неприятности, причем, финансового плана, грозят и водителю авто. Его машину, как средство транспортировки, могут конфисковать. Третий участник этой истории по делу проходит как свидетель.