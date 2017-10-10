Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Во Дворце культуры ОАО «Мозырский НПЗ» состоялся концерт, приуроченный к открытию клубного сезона

10 октября 2017, 17:26

Концерт – это настоящий калейдоскоп талантов. На сцену поднимались большие и маленькие артисты. Одни показывали мастерство в танцах, другие в песнях. Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ» не зря называют цехом хорошего настроения. Своими силами здешние артисты способны организовать яркое мероприятие. В новом клубном сезоне зрителей ждут новые концертные номера, новые песни, постановки. Всех секретов руководство дворца не раскрывает, но обещает – сезон будет запоминающимся.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»