Во Дворце культуры ОАО «Мозырский НПЗ» состоялся концерт, приуроченный к открытию клубного сезона

Концерт – это настоящий калейдоскоп талантов. На сцену поднимались большие и маленькие артисты. Одни показывали мастерство в танцах, другие в песнях. Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ» не зря называют цехом хорошего настроения. Своими силами здешние артисты способны организовать яркое мероприятие. В новом клубном сезоне зрителей ждут новые концертные номера, новые песни, постановки. Всех секретов руководство дворца не раскрывает, но обещает – сезон будет запоминающимся.