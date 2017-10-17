Вкусно, быстро, питательно, эстетично. Столовая «Мозырьсоли» после реконструкции принимала посетителей

Качественно работает тот, кто вовремя и хорошо кушает. Именно так считает и администрация «Мозырьсоли». Питанию работников на заводе уделяют повышенное внимание. Но нужно не только вкусно и по расписанию, но еще и в располагающей обстановке. После модернизации заводская столовая встречала посетителей.

От старта ремонта до перерезания ленточки – 2 месяца. Кстати, все работы, начиная от дизайнерского воплощения, подбора материалов и заканчивая сложными строительными работами, на предприятии выполняли собственными силами. Итог не разочаровал. Кажется, что и зал стал больше, и еда вкуснее. Хотя, чего скрывать – и супы, и борщи, и котлеты, и салаты и компоты в столовой всегда были отличные. Повара могли и продолжают удивлять. Первые посетители признались, по любимым котлетам и борщам за эти месяцы ремонта успели и соскучится. В день столовую посещают от 150 до 250 человек. Средний чек – 3,5 рубля. Вкусно, быстро, питательно, эстетично. Причем как в плане подачи блюд, так и в интерьере. Генеральный директор «Мозырьсоли» Геннадий Богдан в столовой обедает регулярно. Решение преобразить заводской общепит зрело давно, но все как-то отодвигалось на второй план. Час иск пришелся на юбилейный год.

Сделали ремонт, обновили мебель, и, самое главное – новшества пришли и в пищеблок. Современным оборудование такого класса и качества сегодня могут похвастаться далеко не все кухни мозырского общепита. Модернизацию кухни и оборудования едва ли заметят заводчане. Ведь она, как правило, закрыта от глаз посетителей. Но, повара признаются, работать во сто крат комфортнее. Они и раньше готовили с душой, а теперь их блюда еще больше похожи на домашние. Кто хорошо кушает, тот хорошо работает, соответственно, хорошо и зарабатывает. Кстати, в планах, как раз таки извлечь выгоду из обновлений.

Так что, старались не напрасно во всех планах. Уже через час после интервью Геннадия Андреевича столовая наполнилась детскими голосами. Маленькие солевики пришли поздравлять своих мам с Днем матери.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.