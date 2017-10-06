В рамках «Недели устойчивого развития 2017» в Мозыре прошла международная конференция, на которой изучали взаимодействие между КТОСами и жилищными ассоциациями

Комфорт в многоквартирном доме зависит в первую очередь от его собственников. Под таким девизом в Мозыре прошла международная конференция, на которой изучали как наладить взаимодействие между КТОСами и жилищными ассоциациями. Своим опытом делились гости из Латвии, России и Украины.

Этот детский городок находится во дворе дома по улице Ульяновской. Горка, песочница, декоративный забор и удобные лавочки появились благодаря желанию самих жителей. Собрали нужную сумму, строили также своими руками. Тренажерный зал под открытым небом на бульваре Юности еще один положительный пример инициативы жителей одного микрорайона. Один из самых молодых комитетов территориального самоуправления «Славянский» существует всего два года, но уже обладает уникальным опытом:

О том, что необходимо уйти от потребительского отношения к своей собственности, говорят и представители районной власти. И если бы дело касалось только экономии денег. Порой силы и ресурсы, вложенные государством, оказываются потраченными впустую.

Успех благого начинания, как известно, зависит от желания и заинтересованности самих жильцов. И как в любом совместном деле он не возможен без грамотного лидера. Вопрос лишь в том, где эти знания приобрести. Участники международной конференции уверены: успех КТОСов зависит от жилищных ассоциации.

Воспитание ответственности за свою жизнь. От того, станет ли житель Беларуси полноправным собственником жилья, зависит не только благоустройство дворовой территории. «Недели устойчивого развития 2017» — так называется целый комплекс мероприятий, в раках которой и стала возможна международная конференция в Мозыре:

Вячеслав Приписнов.