В пятницу 13-го на улице Гагарина 30-летний водитель «Ситроена» не заметил пешехода и совершил на него наезд

Происшествие произошло в темное время суток и на неосвященном участке дороги. Предварительно, пострадавший мужчина был в темной одежде, без фликера, нетрезв и с бутылкой пива в руках. Он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. На данный момент следователи проводят проверку, по результатам которой будет определено: виновен ли водитель или же у молодого человека не было технических возможностей предотвратить ДТП. На данный момент уже известно, что скорость была минимальной.