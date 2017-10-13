В поселке Сосновый в результате аварии погиб мозырянин

В четверг около 5-ти вечера в поселке Сосновый автомобиль SEAT под управлением 46-летнего мозырянина врезался в дерево. Водитель погиб на месте. Пассажир, его племянник, чудом остался жив. Молодого человека спасло то, что он сидел на заднем сиденье. Спереди у него не было шансов. Сейчас пострадавший в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом позвонка. В тот день мужчины после работы ехали к родственникам в Лельчицы. По предварительной информации, внезапно во время движения водителю стало плохо и он потерял контроль над автомобилем. Авария произошла всего в нескольких метрах от автобусной остановки, на которой в это время было много людей.