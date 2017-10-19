В октябре мозырские следователи возбудили уголовные дела в отношении двух человек, носителей ВИЧ, которые не предупредили о своей болезни и о риске заражения партнеров

В октябре мозырские следователи возбудили уголовные дела в отношении двух человек, носителей ВИЧ, который поставили своих половых партнеров в заведомо опасное положение, проще говоря, не предупредили о болезни и о риске заражения.

Осенью этого года 35-тилетняяя мозырянка практически одновременно узнала две новости. Хорошая заключалась в том, что она вскоре станет матерью, а плохая – вероятность того, что женщина и ее будущий ребенок могут быть заражены ВИЧ-инфекцией, носитель которой – ее супруг. 27-летний мужчина о своем диагнозе узнал, когда отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Там его предупредили письменно за подписью: в будущем информировать партнеров и принимать меры предосторожности. Однако мозырянин это проигнорировал. Освободившись, познакомился с женщиной, после они поженились и супруга забеременела. На данный момент молодожен – фигурант уголовного дела. С начала года на Мозырщине это уже 4 подобный факт, который выявили правоохранители. В октябре следователи возбудили уголовные дела в отношении сразу двух человек, носителей ВИЧ, который поставили своих половых партнеров в заведомо опасное положение, проще говоря, не предупредили о болезни и о риске заражения.