В Мозырском районе активно продолжается уборка кукурузы

Чтобы убрать «царицу полей» на полях Мозырского и Наровлянского районов, комбайнеры трудятся с утра и до ночи, без выходных. Для нашего региона кукуруза – стратегическая культура. Между количеством заготовленных кормов и стабильным будущим животноводства – прямая связь. Под кукурузу отдана значительная часть территорий совхоза-комбината «Заря». В хозяйстве радуются: год благоприятный для этой культуры, значит, и урожай будет хороший.

Районные и внутренние соревнования – отличный стимул к ударному труду. С завидным постоянством лидеров награждают представители профсоюзных организаций и собственное руководство. Подарки разные – от комплектов постельного белья и символичных маек до материальных премий.

Всего же в закромах «Зари» хранится 12 300 тонн зерна кукурузы. Урожайность в этом хозяйстве 108 центнеров с гектара. Средняя по району – 100 центнеров с гектара. Убрать мозырским аграриям осталось пятую часть кукурузы.