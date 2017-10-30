В Мозырском педагогическом университете им. И. Шамякина прошли уже ставшие традиционными Туровские Епархиальные образовательные чтения

Сотрудничество Мозырского педагогического университета и Туровской епархии давнее и плодотворное. Четвертые епархиальные чтения снова собрали воедино тех, кто несет духовность и тех, кто находится в ее поиске.

Тема нравственных ценностей современного человека для нашего общества очень актуальна. По мнению священников, молодежь – это именно то поколение, которое постоянно ищет ответы на самые разные вопросы. Задача церкви – дать на них исчерпывающие ответы.

Епархиальные чтения проводятся в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью. Кроме пленарного заседания участников ждала работа в секциях и переезд в гимназию города Калинковичи.