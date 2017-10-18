В Мозырь ненадолго вернулось тепло. Принято решение перевести отопление в режим экономии

В Мозырь ненадолго вернулось лето. Сегодня на улице было до 20-ти тепла. Температура воздуха стала выше, температура в квартире станет ниже.

Среднесуточная температура в Мозыре несколько дней будет держаться выше 14 градусов. Но отключать батареи в квартирах коммунальники не будут. Но все же принято решение перевести отопление в режим экономии. Батареи в жилфонде станут чуть теплыми, а в местах общего пользования при технической возможности их отключат полностью. Это позволит сэкономить энергоресурсы, а в квартирах не будет жарко. В режиме протапливания батареи будут работать примерно до выходных. Но как только похолодает, отопление снова включат по полной. Что касается оплаты за коммунальные услуги, пока в Мозырском коммунальнике не готовы сказать, отразится ли экономия в жировках мозырян.