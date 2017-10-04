В компании друзей за гостеприимным сладким столом. «Вясёлка» открывает сезон

В компании друзей за гостеприимным сладким столом. Так новый учебный год встречают в клубе «Вяселка». «Калi ласка да нас»! На неизменный девиз кружковцев на этот раз откликнулись и неожиданные гости.

Несмотря на юный возраст, Ульяну Горох можно назвать старожилом клуба. «Вяселку» она регулярно посещает последние три года. И если раньше своим творческим идеям она находила воплощение на занятиях по бумагопластике, то теперь ее симпатии на стороне макраме.

Однако на этот раз Ульяну, как и других воспитанников клуба, ожидали не материалы для поделок своими руками, а сладости и веселые конкурсы и забавы. Какой должна быть линейка к началу учебного года? В «Вяселке» сложились свои особые традиции – встречать в семейном кругу за праздничным столом. А какое застолье без почетных гостей. И, конечно же, настоящий праздник не возможен без сюрпризов. В какой-то момент место привычных сладостей уступили шедевры кулинарии.

Детский праздник для маленьких жителей микрорайона «Восточный». Кроме многочисленных кружков по интересам, «Веселка» – это еще и яркий пример, как может работать местное самоуправление, вовлекая всех членов семьи:

О том, что детский праздник создается руками взрослых, напоминать излишне, но только в юности он способен зажечь на творческие поиски себя. И быть может, для некоторых мозырян он увенчается успехом уже скоро на занятиях в клубе «Вяселка».

Вячеслав Приписнов. ТКМ