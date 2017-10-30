В эти выходные на Мозырщине прошел районный субботник. Десятки сознательных мозырян трудились на благо родного города

В эту субботу в Мозырском районе прошла генеральная уборка. Коммунальники, педагоги, актеры, медики, представители районной администрации и студенты. Десятки сознательных горожан, вооружившись граблями, лопатами и мешками для мусора наводили чистоту и красоту повсеместно. Причем, не только на центральных улицах.

Проведение субботников—традиция, которой уже почти сто лет. Первый субботник состоялся еще в 1919 году. С тех пор выходной с граблями и лопатами стал привычным сначала для советских граждан, а сейчас и для суверенных белорусов. Помимо массового наведения порядка, все денежные средства, заработанные в день проведения районного субботника, будут перечислены на ремонт городского бассейна.