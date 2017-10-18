В Беларуси повысили на 5% трудовые пенсии. Это предусмотрено указом президента от 17 октября № 377 «О повышении пенсий», сообщает пресс-служба Президента. Указом Президента от 17 октября предусматривается проведение с 1 ноября перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике. Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате с 1 ноября пенсии увеличатся в среднем на 5%.

Средняя пенсия в номинальном выражении, как планируется, вырастет до 315 рубле 74 копеек. Что касается процента увеличения пенсии у каждого пенсионера, то он будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, которые по указанному основанию перерасчету не подлежат. Финансирование расходов на повышение пенсий будет производиться из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Дополнительные расходы составят 42,76 миллиона рублей в расчете на месяц. Указ о перерасчете пенсий коснется более 2,5 миллиона получателей трудовых пенсий. Напомним, средний размер назначенных пенсий в Беларуси в августе составил 300рублей. Эта сумма составляет 35,6% от средней зарплаты по стране.