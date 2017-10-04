Умерла 41-летняя мозырянка, которая попала под колеса автобуса

Поздно вечером 3 октября умерла 41-летняя мозырянка, которую на прошлой неделе сбил рейсовый автобус.

По факту аварии на бульваре Юности, где женщину-пешехода сбил автобус, районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Поздно вечером 3 октября пришла печальная новость: 41-летняя мозырянка скончалась от полученных травм, не приходя в сознание. Напомним, ДТП произошло утром 28 сентября. Возле нерегулируемого пешеходного перехода водитель микроавтобуса остановился, чтобы пропустить женщину. Рейсовый автобус, который вез мозырян на дачи, не остановился и не пропустил. Именно под его колесами в итоге оказалась пострадавшая. В следственном комитете отметили, водитель автобуса — опытный профессионал с 25-летним стажем работы. На момент ДТП был трезв. С его слов, пострадавшую мозырянку он увидел только в последний момент и уже не мог предотвратить наезд.