Участок лесных культур бука имени Григория Бондаря открыли в «Мозырских оврагах»

Значимое событие в региональной отрасли лесного хозяйства. В Республиканском заказнике «Мозырские овраги» появился именной участок лесных культур. Торжественное мероприятие в честь заслуженного лесовода Григория Елисеевича Бондаря собрало друзей и коллег.

Природный музей под открытым небом. Именно так называют один из уникальнейших уголков Полесья – заказник «Мозырские овраги». Даже не верится, что в начале 60-х годов прошлого века эта территория имела совсем другой вид: голые овраги постоянно осыпались. В это время на Мозырщину приехал трудиться лесовод Григорий Бондарь. Именно ему принадлежит идея засадить овраги деревьями и тем самым укрепить склоны. Сегодня, спустя почти 55 лет, этому живописному участку присвоили имя Григория Елисеевича.

Григорий Бондарь – настоящий патриарх леса. Мозырский опытный лесхоз он возглавлял более двадцати лет. И важнейшей задачей считал и считает пропаганду экологических знаний.