Уборка листвы

Если для людей творческих осень – пора очарования и вдохновения, то сотрудникам коммунальных служб она существенно прибавляет работы. Городские улицы и дороги необходимо очистить от опавших листьев. В процессе задействованы работники каждого ЖЭУ, а на помощь им направлена специализированная техника, к примеру, машина-пылесос. И все же основные площади убираются вручную. В сезон привлекаются добровольцы. В ближайшую субботу организованные группы волонтеров очистят территорию городского парка культуры и отдыха.

Листва, попадающая в мешки и убранная спецтехникой, должна быть очищена от пластикового, стеклянного и другого мусора. Это обязательное условие. Ведь после ее свозят в компостную яму промышленного масштаба. А получившимся натуральным удобрением после облагородят почву в районе.