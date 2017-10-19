Трое жителей Калинковичского района стали фигурантами уголовного дела из-за незаконной рыбалки в радиационно-экологическом заповеднике

Трое жителей Калинковичского района отправились на рыбалку в Полесский радиационно-экологический заповедник. В зоне отчуждения на пойменном озере реки Припять они поймали 22 килограмма рыбы, в большинстве своем это была щука. Рыбачили 50 –метровым неводом. Вход на территорию заповедника запрещен, не говоря уже про рыбалку. Вред, причиненный окружающей среде на загрязненной территории, исчисляется в трехкратном размере. Браконьерам придется заплатить почти четыре тысячи триста белорусских рублей. Это только за вред плюс стоимость пойманной рыбы. По факту возбуждено уголовное дело. Кстати, один из задержанных ранее был неоднократно судим за незаконную рыбалку и охоту.