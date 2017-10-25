Стиль, дизайн, удобство и комфорт. «Пинскдрев» продолжает радовать своих покупателей приятными бонусами, акциями и просто выгодными ценами за качественные вещи

Осенний сезон-2017 продолжает радовать мозырян яркими красками, а фирменная сеть магазинов «Пинскдрев» — приятными акциями и скидками. Здесь уверены, процесс выбора и приобретения красивой качественной мебели может доставлять удовольствие. Поэтом до 31 октября «Пинскдрев» в Мозыре проводит уникальную акцию под чарующим названием «Осенний вернисаж». Всю мебель, представленную в городских магазинах, можно приобрести в рассрочку на срок от 12 до 36 месяцев без первоначального взноса. Прийти, выбрать и сразу же забрать покупки домой! Что может быть лучше?

В это же время «Пинскдрев» предлагает и еще один повод для обновления интерьера, отличных идей и правильных решений. До конца ноября продолжает действовать полюбившаяся мозырянам акция с говорящим названием «Осенило». За три акционные недели десятки покупателей уже успели приобрести удобные ортопедические диваны и наборы мягких кресел, роскошные спальные гарнитуры, наборы для детской, кухни, прихожей и гостиной. Скидки до 28% распространяются на мягкую и корпусную мебель. Воспользоваться прекрасным шансом совершить хорошие и выгодные покупки обязательно еще успеете и Вы!

Профессиональные консультанты, бонусы и большой ассортимент мебели ждут Вас в фирменных магазинах «Пинскдрев». Еще раз напоминаем адреса магазинов: Бульвар Дружбы, 1 Б, Ленинская, 62. Телефоны для справок 32-96-66; 20-57-56.