Комедия положений, которые в лучших традициях жанра доходят до абсурда и все это с самобытным белорусским колоритом. Спектаклем по пьесе Янки Купалы «Прымакi» в Мозырском драматическом театре открыли новый 28 театральный сезон.

Однажды Максим Кутас, житель одного белорусского села, на утро после хорошего застолья проснулся не в своей постели. В хозяйке дома он внезапно узнает свою куму. Анекдотичность ситуации только подчеркивают чужие семейные секреты. Благодаря им звучит однозначный приговор –«прымакi». В те времена, когда авторское слово уступало по красоте и сочности народной речи так называли мужчин, которые переезжали в дом к своей супруге.

Первый премьерный показ в новом театральном сезоне на этот раз приурочен к 135-летию со дня рождения Янки Купалы. Однако едва ли можно сказать, что для артистов Мозырского драматического театра пьеса белорусского драматурга и поэта – это неожиданное открытие. В прошлом мозырский зритель уже оценил «Прымакi» в режиссерской задумке Михаила Колоса и Сергея Клименко. Для нынешнего режиссера Романа Цыркина – это первая драматическая постановка за последние 2 года. Какими окажутся новые «Прымакi» в исполнении артистов Мозырского драматического театра? Судить об этом смогут не только жители столицы Полесья. Спектакль ждет и международное признание. Долгожданный спектакль для взрослого зрителя. Откроем секрет: в новом сезоне мозырских театралов вновь ждет еще не одно знакомство с творчеством драматургов мирового уровня. Артисты драматического театра уже приступили к репетиции отчасти автобиографической пьесы английского драматурга Теннесси Уильямса. Ее название – «Стеклянный зверинец».

Вячеслав Приписнов