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Рубрика: Новости

Современные кинотеатры—это разноплановые развлекательные центры

31 октября 2017, 16:19

Кинотеатр «Мир» по праву можно назвать одним из главных развлекательных центров города. Здесь можно не только посмотреть мировые киноновинки, но одновременно поиграть на бильярде, сразиться в аэрохоккей, побывать в виртуальной реальности, а еще здесь признаются в любви и даже просят выйти замуж. Делегация «Брестоблкиновидеопрокат» посетила Гомельщину, в том числе и мозырский кинотеатр, чтобы перенять наработанный опыт.

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