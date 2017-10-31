Современные кинотеатры—это разноплановые развлекательные центры

Кинотеатр «Мир» по праву можно назвать одним из главных развлекательных центров города. Здесь можно не только посмотреть мировые киноновинки, но одновременно поиграть на бильярде, сразиться в аэрохоккей, побывать в виртуальной реальности, а еще здесь признаются в любви и даже просят выйти замуж. Делегация «Брестоблкиновидеопрокат» посетила Гомельщину, в том числе и мозырский кинотеатр, чтобы перенять наработанный опыт.