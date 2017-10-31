Школа будущих первоклассников

Как ребенка, который посещает детский сад, подготовить к школе и настроить на серьезный учебный процесс, который начнется 1 сентября? В СШ №11 с октября открылись подготовительные классы для будущих первоклашек. Между собой родители неформально прозвали их «АБВГДе́йка». Как правило, учителя, которые работают с нынешними дошколятами, будут сопровождать их в образовательном процессе и далее. На занятиях дети получают первые навыки письма, счета, чтения, грамотной речи. Но главное, здесь дают возможность ребенку привыкнуть к своему наставнику, найти контакт, адаптироваться к новым условиям, чтобы начало первого учебного года не стало для него стрессом.