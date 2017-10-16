Семейный праздник выходного дня

В кинотеатре «Мир» День матери отметили концертно-игровой программой «Мамам посвящается». Гостей ждали конкурсы от юных спасателей, юмористическое представление, а также мультипликационный фильм.

Что самое дорогое для мамы? Чтобы ребенок был жив, здоров и был в безопасности. В День матери в кинотеатре «Мир» решили сделать так, чтобы материнское сердце болело за детей как можно меньше, поэтому пригласили в гости юных друзей спасателей.