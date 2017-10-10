Сельский Отелло

Нешуточные страсти разгорелись в одной из деревень Мозырского района. У 43-летнего местного жителя после изрядного употребления спиртного разыгралась ревность к супруге. На эмоциях он побежал к ней на работу, на ферму, и устроил там скандал. После вернулся домой. Спустя некоторое время вернулась и жена. Ревнивец от слов перешел к делу и бросился на нее с ножом. Удар пришелся в область шеи. На помощь матери прибежал сын-школьник и оттащил разбушевавшегося отца.