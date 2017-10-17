22 команды из Беларуси и России приняли участие в IX Республиканской спартакиаде инвалидов-колясочников. Спортивный форум, гостей которого принимали в Мозыре 14-15 октября, является крупнейшим в нашей стране.

Ежегодная Республиканская спартакиада инвалидов-колясочников – мероприятие, известное далеко за пределами Мозыря. В этом году участниками соревнований стали почти 100 спортсменов из России и разных белорусских городов.

В течение уик-энда были разыграны награды в нескольких видах спорта. В том числе, стрельбе, настольном теннисе, дартсе и гонках на колясках. Новшество нынешней спартакиады – голландский бильярд. В этой дисциплине соревнующиеся должны не просто бросать шайбы в лунки, а распределить их максимально равномерным способом.

Интерес к мозырской спартакиаде растет и у организаторов. Впервые проект поддержали в Министерстве спорта. Расширяется и география участников. Инвалиды-колясочники на Полесье приезжают, чтобы встретиться со старыми друзьями, завести новые знакомства, пообщаться в максимально комфортной и душевной дружеской обстановке.

Каждый участник форума помогает в решении главной задачи подобных мероприятий – популяризации и привлечении к занятиям физкультурой и спортом инвалидов-колясочников. И своим примером эти спортсмены доказывают: из замкнутого пространства под названием «ограниченные возможности» выбираться не только «можно», но и «нужно»!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.