Рекламно-информационный тур по Гомельскому Полесью

Укрепить имидж Гомельской области в международном туристическом сообществе. Участниками рекламно-информационного тура «Путешествие по Гомельскому Полесью» стали представители шести стран: представители консульств, турфирм и потенциальные инвесторы из Великобритании, Бельгии, Эстонии, России, Украины и Хорватии.

Красота полесских ландшафтов, духовное и историческое разнообразие, большое количество памятников и достопримечательностей. Представители туристической индустрии уже составляют потенциальные маршруты.