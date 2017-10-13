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Рубрика: Новости

Рекламно-информационный тур по Гомельскому Полесью

13 октября 2017, 12:08

Укрепить имидж Гомельской области в международном туристическом сообществе. Участниками рекламно-информационного тура «Путешествие по Гомельскому Полесью» стали представители шести стран: представители консульств, турфирм и потенциальные инвесторы из Великобритании, Бельгии, Эстонии, России, Украины и Хорватии.
Красота полесских ландшафтов, духовное и историческое разнообразие, большое количество памятников и достопримечательностей. Представители туристической индустрии уже составляют потенциальные маршруты.

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