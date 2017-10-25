28 октября, в эту субботу, в Мозырском районе проводится районный субботник на рабочих местах либо осуществление благоустройства и приведение в надлежащее состояние территории Мозырского района на добровольной основе.

Приняв участие в этом мероприятии, вы тем самым сможете внести личный вклад в осуществление строительных работ на спортивном объекте «Бассейн» учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 г. Мозырь».

Денежные средства, заработанные в день проведения районного субботника, в добровольном порядке перечисляются на внебюджетный счет райисполкома № BY20AKBB36414230001013300000 в АСБ «Беларусбанк», город Мозырь, УНП 400036117, БИК AKBBBY21317