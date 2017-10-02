Проверить собственную выносливость, силу мышц и силу чувств. Победу в чемпионате по переносу жен одержала пара из Мозыря

Победу в чемпионате по переносу жен одержала пара из Мозыря. Павел и Наталья Леонович впервые приняли участие в подобном соревновании. И первый блин не стал комом.

Проверить собственную выносливость, силу мышц и силу чувств. Павел и Наталья Леонович впервые приняли участие в необычном и довольно жестком соревновании и … одержали победу. Чемпионат по переносу жен в Беларуси проводится уже во второй раз. В прошлом году пара тоже хотела принять в нем участие, помешала занятость. Павел служит в пограничных войсках, Наталья работает в салоне сотовой связи. В этом году решили не упустить шанс.

Суть соревнования – преодолеть полосу препятствий с партнершей на руках за максимально короткое время. Требования – возраст от 18, вес девушки – не ниже 49. А вот штамп в паспорте в соревнованиях роли не играет. Способ переноски каждый выбирал самостоятельно. Павел и Наталья изобрели свою методу. А тренировались на известной в Мозыре велотропе. Говорят, когда бегали, прохожие смотрели с подозрением. Всего на соревнованиях выступили 12 пар со всей Беларуси. Но для Павла спортивное соперничество не ново. Он уже много лет занимается экстремальными видами бега. На этот раз пришлось взять на себя груз ответственности еще и за супругу.

Павел переживал за Наталью, Наталья – за Павла. Свою маленькую, но в тоже время очень весомую роль, Наташа старалась выполнять со всей ответственностью. 253 метра через барьеры, водные препятствия и песок. Штрафное время в случае падения или касания земли. И заветная победа. Для молодоженов Павла и Натальи это соревнование – первая совместная победа. Молодые люди поженились меньше месяца назад, 9 сентября. Впереди – долгая семейная жизнь. А здесь как в спорте – слаженная работа в паре, взаимопомощь, взаимопонимание, препятствия, а еще маленькие и большие победы. Павел пообещал, жену будет носить на руках и впредь.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.