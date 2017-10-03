Пролетарская, 81. Потрачены силы, средства и время. Ответные возмущения от коммунальников

На прошлой неделе на горячую линию телеканала обратились жильцы дома № 81 по ул. Пролетарской. Люди пожаловались, что крыльцо у их дома пришло в негодность, а коммунальные службы не спешат с ремонтом. На этой неделе – еще один звонок. На этот раз возмущения прозвучали от коммунальников. Какие? Подробности в сюжете.

Вот так сегодня выглядит лестница у дома № 81 по улице Пролетарской. Раствор едва успел высохнуть, а ступени уже сломаны. В доме № 81 два входа-выхода. Крыльцо поменьше решили отремонтировать в первую очередь. Оказалось – старались впустую. Уже сотрудники ЖЭУ-2 не скрывают возмущения. Потрачены силы, средства и время. Теперь можно начинать все сначала. Валентина Наталенко делала все своими руками, таскала цемент и песок, мешала раствор. Говорит, что когда пришла на следующее утро, готова была расплакаться от увиденного. Не помогло ограждение и запертая дверь. Лестнице попросту не дали высохнуть. Сегодня рабочие приступили к ремонту главного входа. Крыльцо приводят в порядок. Правда, настроение уже испорчено. Женщины боятся, что эту лестницу может ожидать та же участь. Но на случай вандализма закрывать глаза не собираются. Сотрудники ЖЭУ-2 обратились с заявлением в милицию.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.