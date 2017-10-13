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Рубрика: Новости

Праздник для мам

13 октября 2017, 17:15

«Я люблю тебя, мама!». Главные слова в жизни большинства женщин в эти октябрьские дни звучат не только дома, но и с праздничных сцен. Добрых, ласковых и заботливых мам поздравляют на рабочих местах, в школах, где учатся их дети, в социальных учреждениях. Одними из первых к праздничному марафону присоединились воспитанники отделения дневного пребывания для молодых инвалидов Мозырского территориального центра соцобслуживания.

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