Праздник для мам

«Я люблю тебя, мама!». Главные слова в жизни большинства женщин в эти октябрьские дни звучат не только дома, но и с праздничных сцен. Добрых, ласковых и заботливых мам поздравляют на рабочих местах, в школах, где учатся их дети, в социальных учреждениях. Одними из первых к праздничному марафону присоединились воспитанники отделения дневного пребывания для молодых инвалидов Мозырского территориального центра соцобслуживания.