«Полесский десант-2017» соберет участников из пяти стран

Три дня подряд – с 6 по 8 октября – под Гомелем будет проходить 8-й чемпионат Беларуси по парапланеризму «Полесский десант-2017». Организатор и идейный вдохновитель соревнований –известный мозырянин Евгений Вихор.

Чемпионат по парапланеризму «Полесский десант» ежегодно проходит почти в двух сотнях километров от Мозыря – на территории бывшего военного аэродрома «Зябровка» под Гомелем. Но история появления этого проекта тесно связана с нашим городом и его жителями. Организатор и идейный вдохновитель – парапланерист Евгений Вихор. Его детское увлечение полетами позже стало важной частью взрослой жизни. При этом штатный сотрудник Мозырского НПЗ не только активно занимается сам, но и прилагает колоссальные усилия для развития парапланеризма по всей Беларуси. Восьмой по счету «Полесский десант» под своим крылом соберет более 40-ка спортсменов из пяти стран. У чемпионата в этом году буду и свои особенности. Главная задача парапланеристов – максимально точно приземлиться в указанном месте. А главными соперниками станут Евгений Вихор и спортсмен из Литвы. Они будут бороться за обладание Кубком Восточной Европы. Летать на «Полесском десанте» будут еще четыре мозырянина – Станислав Дашко, Дмитрий Глухотаренко, Виталий Козловский и Алексей Вихор. Смогут ли они одержать общекомандную победу, станет известно в ближайшие выходные – с 6 по 8 октября. К слову, увидеть полеты наяву может каждый желающий. Вход для зрителей – свободный.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.