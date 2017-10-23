Почувствовать себя настоящим солдатом, хотя бы на несколько часов. Такую возможность предоставили работникам «Мозырьпромстроя», и именно тем, кто достиг призывного возраста

Место для познавательной экскурсии—отдельный радиотехнический батальон, который дислоцируется на базе района. Потенциальные защитники отечества еще перед входом почувствовали, что армия—это серьезно. Построиться строем, сдать все гаджеты, селфи на территории части запрещены, инструктаж и только после этого вход на территорию батальона.

В «Мозырьпромстрое» отмечают положительное влияние армии на своих работников, поэтому всячески поддерживают желание отдать долг родине. Сохраняют за солдатом рабочее место и даже место в общежитии.