Очередной пленум Мозырского районного Совета ветеранов собрал десятки его активистов. Само объединение существует уже 30 лет, и состоит из 112-ти первичных организаций, объединивших под своим крылом инициативных и неравнодушных людей. Все вместе они работают над решением задач по продлению активной жизни людей, чей возраст «золотая пора». В центре внимания – важные и актуальные вопросы. На нынешнем говорили о государственной поддержке и социальном обеспечении населения.