Телеканал Мозырь

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Рубрика: Cпорт

Первые гребки сезона 2017 / 2018 в Мозыре

13 октября 2017, 18:12

Первый сбор Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, по традиции, проходит в Мозыре. И, за исключением сборной байдарочниц, которая тренируется в Гомеле и части взрослой сборной каноэ, её место дислокации — Минск, все лучшие силы отечественной байдарки и каноэ, в столице Полесья, на удивительной реке Припять и в тренажёрных залах, где есть всё необходимое для подготовки в данный период времени.

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