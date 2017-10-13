Первые гребки сезона 2017 / 2018 в Мозыре

Первый сбор Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, по традиции, проходит в Мозыре. И, за исключением сборной байдарочниц, которая тренируется в Гомеле и части взрослой сборной каноэ, её место дислокации — Минск, все лучшие силы отечественной байдарки и каноэ, в столице Полесья, на удивительной реке Припять и в тренажёрных залах, где есть всё необходимое для подготовки в данный период времени.