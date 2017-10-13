Первый сбор Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, по традиции, проходит в Мозыре. И, за исключением сборной байдарочниц, которая тренируется в Гомеле и части взрослой сборной каноэ, её место дислокации — Минск, все лучшие силы отечественной байдарки и каноэ, в столице Полесья, на удивительной реке Припять и в тренажёрных залах, где есть всё необходимое для подготовки в данный период времени.comments powered by HyperComments
Рубрика: Cпорт
Первые гребки сезона 2017 / 2018 в Мозыре
13 октября 2017, 18:12