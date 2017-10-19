Перенос рабочих дней в ноябре

7 ноября в Беларуси официальный выходной. В нынешнем году отмечают 100-летие Октябрьской революции, одного из крупнейших политических событий XX века. Праздник советских времен уже традиционно отмечается в нашей стране. В этом году 7 ноября приходится на вторник. Совмин принял решение о перенос е рабочего дня с 6 ноября, понедельника, на субботу, 4 ноября. Поэтому выходными будут три дня подряд. 5, 6 и 7. В этот день отдыхать будут и школьники. Осенние каникулы в этом году начнутся 29 октября и продлятся по 7 ноября включительно.