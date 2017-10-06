Открытый республиканский турнир интеллектуальных игр для школьников «Альпийские игры» пройдет на выходных в Мозыре

Турнир проводится уже в 15-й раз. В нынешнем году его участниками станут представители 14 команд из Минска, Гомеля, Витебска, Рогачева, Мозыря. Ребята в возрасте от 12 до 17 лет будут бороться за звание лучших на нескольких этапах. Эрудицию, смекалку, логику школьники продемонстрируют в играх «Что? Где? Когда?», «Альпийские качели», в индивидуальной и командной «Своей игре». Победителей определят в каждом интеллектуальном состязании, а также по сумме баллов всех этапов. Лауреаты и призеры получат грамоты, дипломы, подарки. Можно с уверенностью сказать, что в этом турнире проигравших не бывает: участники получают полезные знания, яркие эмоции от увлекательной игры, незабываемые впечатления и, конечно же, приобретают новых друзей. Для участников интеллектуальных соревнований также запланированы экскурсии по городу, развлекательные мероприятия. Среди основных целей турнира, который получил свое название из-за поэтического сравнения Мозыря с горной страной Швейцарией, — популяризация интеллектуальных игр, организация полезного досуга школьников, развитие творческого мышления учащихся. Организаторами выступают Мозырский райисполком, центр творчества детей и молодежи, районный комитет БРСМ.