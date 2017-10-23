От открытых операций – к малоинвазивным, малотравматичным методикам

На базе Мозырской городской больницы прошел мастер-класс по эндовазальной механико-химической облитерации вен под руководством доктора медицинских наук, хирурга-флеболога высшей квалификационной категории, профессора Владимира Хрыщановича.

Варикозное расширение вен называют болезнью социального характера. Ею страдают около 20% населения. Современная хирургия, и в частности представленная методика, дает возможность избавиться от недуга, не прибегая к травматическим операциям.

Метод, показанный на мастер-классе, для мозырян новый, но подкупает простотой и эффективностью. Вся операция длится не более получаса, пациент при этом находится в сознании, для обезболивания применяется только местные анестетики.

Стоимость операции в Мозыре 670 рублей, тогда как в столичных клиниках подобное вмешательство обойдется в два, а то и в три раза дороже.