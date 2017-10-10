Осужденный к «химии» за спайсы молодой человек не удержался от соблазна и сорвал куст дикорастущей конопли, покурил и отправился в исправительное учреждение, где был пойман с поличным

Всего лишь месяц оставался 21-летнему уроженцу Бобруйска, осужденному исправительного учреждения открытого типа № 21, до долгожданной свободы, если бы он не соблазнился на куст дикорастущей конопли. Парень возвращался с работы через поле и приметил наркосодержащее растение. Молодой человек не смог не воспользоваться случаем, покурил, часть оставил про запас. Со спокойной совестью отправился в исправительное учреждение. Сотрудник при личном досмотре обнаружил подозрительный предмет. Любитель травки выхватил вещдок, вырвался и попытался убежать, но был задержан. На данный момент он арестован. Кстати, житель Бобруйска на мозырской «химии» оказался из-за спайсов.