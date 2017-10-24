Осенний праздник от «Вяселкi»

Праздник золотой осени со всеми тематическими атрибутами прошел на базе клуба «Вяселка». Конкурсы, викторины, сладости и, конечно, подарки. Чтобы вместить всех многочисленных друзей и гостей в небольшом, но ярком и уютном помещении, понадобилось несколько дней. Мероприятие стало возможным, благодаря спонсорам. Материально поддержали праздник сеть магазинов «Смак», «Формула света» и кафе «Кокос». У клуба много друзей. Кто-то помогает финансово, кто-то вкладывает свои силы и талант в обучение воспитанников «Вяселкi». Ведь здесь развивают творческие способности, обучают техническому моделированию, объемной пластике, кройке и шитью. Всего на базе клуба действует 12 кружков.

Клуб «Вяселка» функционирует в тесном контакте с комитетом территориального общественного самоуправления микрорайона «Восточный». Развитие творческого потенциала, социальная адаптация людей с ограниченными возможностями, помощь детям, которые в этом нуждаются.