Осенний подарок от «Пинскдрева» – креативная акция с говорящим названием «Осенило». Она продлится до конца ноября. Скидки до 28% на мягкую и корпусную мебель, плюс возможность приобрести ее в рассрочку на 12 месяцев.

«Пинскдрев» искренне любит своих покупателей, поэтому постоянно радует их скидками и бонусами. В пору года, которая ассоциируется с домашними вечерами под теплым пледом, акция с говорящим названием «Осенило». Скидки на мягкую и корпусную мебель до 28%, рассрочка на 12 месяцев. Цена производителя. Акционные товары обозначены дубовыми и кленовыми листочками. Креативный дизайн, который совмещает в себе красоту, удобство, практичность и функциональность. К примеру, ортопедический диван, на котором удобно как сидеть, так и спать. А еще хранить вещи в просторных встроенных шуфлядах. В магазинах «Пинскдрев» каждый подберет себе мебель по вкусу и по характеру. Для минималистов – сдержанные модели, для любителей роскоши – натуральная кожа и текстиль класса «Люкс» с высокой износоустойчивостью. Причем, на эту мебель скидка 15 процентов и рассрочка на 36 месяцев. «Пинскдрев» позволяет обставить квартиру, дом или офис, не выходя за пределы магазина. Превратить обыкновенную квартиру в элегантные апартаменты может мебель, выполненная в итальянском стиле. Для консерваторов – бессмертная классика, Модерн – самый смелый и уверенный стиль, который в тоже время не лишен элегантности и изящества. Неоклассика – это современное воплощение классических традиций, а значит прекрасный выбор для тех, кто хочет одновременно быть уверенным в надежности и грамотности своей мебели, но при этом наслаждаться актуальностью интерьера. Каждую коллекцию прорабатывают дизайнеры. Красивый внешний вид полностью соответствует содержанию. Все из самых прочных материалов и качественной фурнитуры. Широкий ассортимент предлагает и интернет-магазин «Пинскдрева». Доставка в черте Мозыря до подъезда бесплатна. Самый известный и авторитетный производитель мебели уверенно заявляет, осень – это не время хандрить, а время обновляться и баловать себя! Еще раз напоминаем адреса магазинов: Бульвар Дружбы, 1 Б, Ленинская, 62. Калинковичи, Подольская,12

Телефоны для справок 32 96 66; 20 57 56. 8 02345 4 61 07