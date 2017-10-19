Осенний месячник по благоустройству

В понедельник в Мозырском районе стартовал месячник по благоустройству. Наводить порядок на родной земле городские и сельские жители будут до 16 ноября.

С 16 октября по 16 ноября в Мозырском районе проводится месячник по благоустройству. К общественно-полезным работам по санитарной очистке и уборке территории города и села привлекаются юридические и физические лица. Специально созданной рабочей группой разработан соответствующий план мероприятий. Зоны общего пользования и улицы уберут коммунальники, каждое предприятие и организация позаботься о чистоте и красоте на своих территориях. Особое внимание – сельским населенным пунктам. Санитарная обрезка деревьев и ликвидация свалок, уборка песка вдоль проезжей части и сбор мусора и опавшей листвы. Работы – много. И выполнить поставленные задачи качественно и в срок можно совместными усилиями. За каждым ЖЭУ и сельсоветом закреплены кураторы, которые будут не только контролировать процесс, но и помогать в решении текущих вопросов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.