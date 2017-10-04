Осенние ярмарки-2017

Приобрести сезонные натуральные витамины – в виде овощей и фруктов – по самым приемлемым ценам мозыряне могут на осенних ярмарках. Согласно графику они проходят каждые выходные в разных районах города.

Сезонные овощи и фрукты, а также рыбу, мед и кондитерские изделия по самым приятным ценам рачительные мозыряне приобретают на осенних ярмарках. Торговля на специальных площадках стартовала еще в сентябре. И каждые выходные в одном из районов города располагаются выездные павильоны сельскохозяйственных базаров.

Открытая торговля у покупателей пользуется популярностью. В субботу днем на площади Ленина – большое количество людей. Очереди выстраиваются за картошкой и морковью, луком, капустой, яблоками. В основном, продукция – от местных производителей: совхозов, фабрик, фермерских хозяйств.

Еще один приятный бонус – бесплатная доставка покупок для пенсионеров и ветеранов войны. Помогают молодые волонтеры. Инициативу проявляют и некоторые продавцы. Как правило, марафон осенних ярмарок длится до конца октября. А при хороших погодных условиях график проведения «удлинят» и до ноября.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.