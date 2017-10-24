Очередное «печное» происшествие произошло в деревне Лубня

Сообщение о возгорании сарая в деревне Лубня поступило в дежурную службу МЧС вечером 20 октября и на место происшествия было направлено сразу 4 аварийно-спасательных автомобиля. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось чуть больше десяти минут. Из-за позднего обнаружения сарай уничтожило огнем полностью. Благо, жертв на происшествии не допущено. Одна из рассматриваемых версий возникновения ЧС– нарушение правил эксплуатации печного отопления.