Незаконно выловил, а после продал 45 килограммов рыбы

В Лоевском районе рыболов одного из частных предприятий, которое арендует участок Днепра, в свободное от работы время, но на своем, так сказать рабочем месте и рабочими инструментом, сетью, незаконно добыл, а после продал жителю Хойникского района 45 килограммов рыбы. По факту возбуждено уголовное дело.

В Хойникском районе сотрудники ГАИ и мозырские инспекторы охраны животного и растительного мира остановили для проверки автомобиль Фольксваген. В багажнике машины находилось около 45 килограммов рыбы, причем с видимыми следами, что она была поймана сетью. Водитель пояснил, что купил ее в Лоевском районе. Как позже выяснилось, профессиональный рыболов одного из предприятий, которое арендует участок Днепра, в свободное от работы время наловил сетью, а после продал за 100 рублей весь свой улов. Вред окружающей среде составил более 4-ех тысяч рублей. За незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в крупном размере, возбуждено уголовное дело.